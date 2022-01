Caen. La consigne Barnabé, une alternative écoresponsable made in Normandie

"On s'est aperçus que certains restaurants achetaient entre 1 000 et 2 000 boîtes par semaine", s'inquiète Amaury Poirier, co-fondateur de Barnabé. C'est à l'été 2020 que Kévin Lesellier, Steven Sutherland et Amaury Poirier, trois amis de longue date, décident de se lancer et créent Barnabé, une consigne en verre pour récupérer son plat chez des restaurateurs. "On a eu un déclic après un voyage en Asie l'été dernier. Nous marchions dans la jungle et avons découvert des déchets. On est revenus à Caen avec la volonté de faire quelque chose pour l'environnement", poursuit Steven. Le concept est simple, le client se connecte sur la plateforme, crée son compte et reçoit un QR code au prix de 4 euros qu'il montre pour récupérer son plat. Six restaurants caennais comme Le Déli, l'Acadiane ou encore la boulangerie l'Optimiste ont accepté de participer au projet. À l'aide de leur vélo cargo, les trois associés s'occupent du transport, du réassort et du nettoyage des boîtes. "On veut juste apporter une solution et montrer que c'est simple et facile", concluent-ils en chœur.

La consigne Barnabé : Qu'est ce que c'est ? Impossible de lire le son.