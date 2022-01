Caen. Près de 80 mariages célébrés depuis le début de l'année

Le nombre de mariages en 2020 a considérablement chuté à Caen. 251 mariages ont été célébrés, quand habituellement, sur les années dites "classiques", il y en a environ 400, ce qui représente une une baisse de plus de 37 %. Y a-t-il un effet Covid-19 ? Sans aucun doute.

Face aux restrictions sanitaires, 50 couples ont fait le choix d'annuler leur mariage et 61 de le reporter en 2021 voire en 2022. Sur le début d'année 2021 justement, la Ville compte 78 mariages maintenus, pour 16 annulations et 11 reports. Avec la réouverture des salles dès le mercredi 19 mai, les futurs mariés semblent avoir plus de certitudes. Onze mariages sont prévus le week-end des 29 et 30 mai à Caen et 47 courant juin.