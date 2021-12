Fruits et légumes en gare de Rouen !

A Rouen, à partir du 2 mai, ces "paniers fraîcheur" seront proposés tous les mercredis de 17h à 19h30. Prix de vente : 5 ou 10€, selon la taille. A Dieppe, le service sera mis en place tous les vendredis, à partir du 11 mai.

La SNCF assure que les fruits et légumes seront produits à proximité et vendus directement par les producteurs. Pour en profiter, il suffit de s'abonner (voir la pièce jointe ci-dessous). Le service sera étendu en juin aux gare d'Yvetot et d'Evreux.