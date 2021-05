Bonne table à Rouen. Les généreux poke bowls de Fresh garden

Un aboutissement pour Joris Chandelier, après de longs mois de travail pour créer son propre restaurant. À Rouen, il vient d'ouvrir Fresh garden, dans le quartier Pasteur. "J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, en Suisse et aux États-Unis et, lors d'un séjour à Hawaï, j'ai découvert les poke bowls", se souvient le jeune entrepreneur. La crise sanitaire le contraint à quitter son poste dans un hôtel et il mûrit alors son idée de créer son propre restaurant. "J'ai décidé de me lancer avec ce concept qui est très en vogue. À Rouen, il y a plusieurs établissements qui en proposent, mais surtout dans le centre piéton", poursuit Joris Chandelier, pour qui une offre de produits sains manquait dans le quartier Pasteur où sont présents de nombreux étudiants et salariés.

Des recettes savamment étudiées

À la carte, le gérant propose six recettes de bowls qui mêlent à chaque fois une protéine (saumon, poulet ou même tofu), de bons légumes croquants, des féculents et plusieurs sauces, dont le secret est bien gardé. "J'ai travaillé mes recettes à mon domicile", sourit Joris Chandelier. À terme, il sera également possible de composer son poke bowl sur place, avec les ingrédients de son choix, mais aussi de s'asseoir en terrasse ou à l'intérieur, quand les mesures sanitaires le permettront. "J'ai donné une ambiance bien-être à la salle, avec des couleurs apaisantes pour que les clients se sentent bien", souligne-t-il. Pour ma part, je choisis un bowl au saumon et avec un délicieux mélange de carottes, radis, chou rouge et de la mangue. le tout assaisonné avec une marinade à la moutarde et sur une base de riz. Si le bowl est joli à voir, il est surtout très bon à déguster et bien copieux ! Pour terminer mon repas, je déguste un excellent cookie au chocolat noir et noix de pécan et j'en sors avec une addition n'excédant pas les 12 euros. Un bon plan !

Pratique. 28, avenue Pasteur à Rouen. Ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 15 heures et de 18 h 30 à 22 heures. Tél. 02 35 03 22 27