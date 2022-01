Régionales 2021. Liste de Laurent Bonnaterre : découvrez les chefs de file par département

La liste Normandie terre d'avenir, soutenue par LREM, est conduite par Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, tête de liste en Seine-Maritime.

Dans l'Eure, c'est François Ouzilleau, maire de Vernon et conseiller régional sortant qui est tête de liste. Il est également président délégué de Seine Normandie Agglo, chargé de l'attractivité économique et de l'innovation. Dans le Calvados, il s'agit de Stéphanie Yon-Courtin, maire de Saint-Contest, conseillère départementale et députée européenne. Dans la Manche, la liste est portée par Angélique Ferreira, vice-présidente à la communauté d'agglo Mont-Saint-Michel, en charge de l'économie. Enfin dans l'Orne, c'est Ludovic Assier, conseiller régional sortant, ancien président de l'UDI de l'Orne, conseiller communautaire et municipal d'Alençon.

Cette liste, placée sous le signe du renouvellement des idées, fait le pari d'une autre Normandie, par un dépassement des clivages politiques.