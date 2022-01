Barneville-Carteret. Des espaces sans tabac sur la plage et autour de l'école

"Dans la Manche, il n'y a pas d'espaces sans tabac. Il y en a à Caen, autour des écoles et des parcs, et ça marche très bien", explique le maire de Barneville-Carteret, David Legouet, fier d'être le premier du département. Une convention a été signée le 25 mars en conseil municipal, avec l'antenne saint-loise de la Ligue contre le cancer, pour mettre en place à la fois les labels "Espace sans tabac" (symbolisé par des panneaux verts) d'ici la fin de l'année scolaire, et "Plage sans tabac" (en bleu) d'ici début juillet. Un périmètre sera donc tracé autour de l'école, du gymnase, et des aires de jeux pour dissuader les fumeurs d'allumer une cigarette et les jeunes de commencer. "Les cancers liés au tabac sont des cancers évitables", rappelle le maire.

Des bénévoles de la Ligue contre le cancer iront ensuite à la rencontre des habitants pour faire de la prévention. Quant aux plaisanciers fumeurs, toute la plage ne leur sera pas interdite : "Ca concernera une portion de 200 mètres à la Potinière, et 150 mètres sur Barneville plage. Le reste de la plage reste comme d'habitude."