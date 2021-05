Orne. Réouverture des bars : "S'il pleut des cordes, c'est la catastrophe"

Gérants de La Taverne Giroise à Saint-Céneri-le-Gérei, les deux frères Lenaerts, Christopher et Valentin, croisent les doigts pour avoir du beau temps le week-end de la Pentecôte.

"Je ne suis pas monsieur météo et je ne la commande pas", s'amuse Christopher Lenaerts. À l'arrêt depuis le 29 octobre 2020 à cause de la Covid-19, ils ont pu rouvrir mercredi 19 mai, deux jours avant le week-end de la Pentecôte. Mais malheureusement, le climat annoncé devrait être capricieux. Ce refrain, il le connaît bien Christopher Lenaerts : "Si le temps est mauvais, il n'y a personne." Lui qui a travaillé quatre années ici n'attend qu'une chose, pouvoir mettre sa clientèle au chaud. "S'il pleut des cordes, c'est la catastrophe. On ne peut pas faire rentrer nos clients à l'intérieur."

Quant à son frère Valentin Lenaerts, il se veut confiant : "Admettons qu'il fasse beau, il y aura du monde", argue-t-il avant d'ajouter : "Tout est prêt, nous sommes à jour au niveau des commandes, il ne manque plus que les clients."