Caen. Hippodrome : 500 places tirées au sort pour la réouverture au public

À l'occasion du Prix des Ducs de Normandie ce mercredi 19 mai, l'hippodrome de Caen a pu ouvrir ses portes. "Nous sommes très certainement la première enceinte sportive à recevoir du public, ça nous procure beaucoup d'émotion", explique Valérie François, directrice marketing et communication pour la société Le Trot. Comme tous les événements organisés, une jauge de 1 000 personnes était imposée. "D'ordinaire, la manifestation regroupe près de 12 000 personnes. Nous avons fait le choix de réserver 500 places pour l'entourage des propriétaires et éleveurs", continue Gilles Ribot, régisseur de l'hippodrome de Caen et Cabourg. Les 500 autres places, réservées au public, ont fait l'objet d'un tirage au sort.