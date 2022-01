Buzz. Friends : la bande-annonce de leur réunion du 27 mai enfin dévoilée !

Le mercredi 19 mai, la plateforme de streaming américaine HBO Max a dévoilé les premières images de l'émission spéciale de Friends qui verra les retrouvailles des six amis de la série après 17 ans d'absence. La vidéo, qui dure deux minutes, dévoile le titre de cet épisode spécial : Celui où ils se retrouvent, en référence à tous les titres des épisodes de la série qui démarraient par Celui…

Cette émission sera mise en ligne sur la plateforme HBO Max le 27 mai et comprendra beaucoup d'invités, comme Justin Bieber et Lady Gaga.

Pour la France, on ne connaît pas encore le diffuseur, mais au vu de l'attente des fans français, il y a peu de chance qu'il ne soit pas proposé.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

We're going to need a bigger couch. Catch these special guest appearances in the #FriendsReunion streaming May 27 on HBO Max. pic.twitter.com/1VVYCdtpqv