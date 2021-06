Argentan. Pour colorer votre été, entrez en piste avec Fernand Léger !

Installé depuis 2019 dans la maison d'enfance de Fernand Léger à Argentan, ce musée célèbre l'amitié du peintre cubiste avec le décorateur André Mare.

Une émulation artistique

L'exposition permanente qui est servie par scénographie très contemporaine et des outils multimédias permet aux visiteurs de plonger dans l'univers de ces deux artistes et de comprendre le lien qui les unissait. "Ils se sont connus sur les bancs de l'école à Argentan", nous raconte la conservatrice Magalie Guillaumin. "Ils n'étaient pas du même milieu social, ils avaient quatre ans de différence, mais ils avaient en commun le goût du dessin." L'exposition permanente s'articule à la fois de manière chronologique et thématique, afin de mieux comprendre l'influence que chacun a pu exercer sur l'autre, jusqu'à ce que la première guerre les sépare, le traumatisme de la guerre entraînant trop de divergences artistiques. Pour Léger :"Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là, qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l'envoie aux quatre points cardinaux."

Quel cirque !

La première exposition temporaire du musée présentera dès juillet une trentaine d'œuvres originales de Léger, inspirées par la thématique du cirque. "C'est un sujet plus léger qu'il a traité en leitmotiv tout au long de sa vie. Cette expo reflète son évolution artistique", précise la conservatrice. On y découvrira aussi de nombreuses études préparatoires : "Une centaine d'esquisses au crayon ou à la gouache pouvaient précéder l'huile : un travail de fourmi…"

Pratique. À partir du 6 juillet, Musée Leger-Mare à Argentan. 0 à 5 €. musee-fernand-leger-andre-mare.fr