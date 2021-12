Saint-Etienne-du-Rouvray : les Hindouistes ouvrent leur temple

Si des moines y sont installés depuis plusieurs années, le lieu est enfin accessible au grand public depuis le mois de janvier. Ici, on retrouve l’ordre monastique Vaisnava, reconnu par l’Etat depuis 2007 et voué au culte du dieu Visnu.

Cours de yoga

"Nous sommes arrivés il y a sept ans et nous nous sommes mis au travail", se souvient Yati Swami, l’un des moines. Il en a fallu du travail pour transformer la maison squattée en un monastère paisible. Dans ce coin de Normandie, ils ont reconstitué un lieu de culte hindouiste.

A l’intérieur, un grand temple, orné de statues et de meubles de bois sculptés, venus tout droit d’Inde, accueille le public et les fidèles. Un deuxième, plus petit, est réservé aux moines. Deux bassins extérieurs complètent le paysage. Trois au début de l’aventure, ils sont désormais dix à y vivre en permanence. Ils accueillent la centaine de fidèles que compte déjà le temple et les nombreux curieux. Des cours de yoga sont proposés. A terme, l’ordre a pour ambition d’ouvrir d’autres monastères en France.