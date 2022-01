Orne. Réouverture : les rues d'Alençon retrouvent leurs passants

Un semblant de vie normale gagne les rues d'Alençon. Mercredi 19 mai rime avec reprise du shopping et moments oisifs.

Aux alentours de 16 heures, la Rue aux Sieurs était bien remplie pour ne pas dire noire de monde. Fermés depuis le mois d'octobre 2020 à cause de la crise de la Covid-19, les terrasses des bars, restaurants et cafés ont pu rouvrir. Tout comme le secteur de l'hôtellerie, les commerces dits "non essentiels" comme les magasins de vêtements ont aussi pu lever le rideau. Élément notable, les passants ont pu profiter du soleil !

Il faut dire qu'au vu des annonces, le beau temps ne devait pas être au rendez-vous pour cette journée de déconfinement.