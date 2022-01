Politique. Le pôle citoyen d'Alençon absent aux élections départementales

"Ce n'est plus possible", lâche Pascal Mesnil, ancienne tête de liste municipale d'Alençon. Le pôle citoyen a annoncé qu'il ne se présentera pas aux élections départementales les 20 et 27 juin. Depuis septembre 2020, les différents partis politiques de gauche "travaillaient conjointement", mais avec des désaccords. Quelques mois avant les élections régionales, les groupes se sont désolidarisés. "Nous avons subi un contrecoup, et les enjeux ne sont plus les mêmes", précise Pascal Mesnil. Ce retrait n'implique pas la disparition de cette force politique. Les membres comptent poursuivre leur "travail de réflexion", notamment en se penchant sur la création d'un nouveau pôle citoyen départemental dans l'Orne.