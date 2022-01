Cinéma. Jeunes figurants recherchés pour un film avec Jean-Paul Rouve

Avis aux comédiens en herbe ! Le réalisateur Julien Guetta, qui a déjà tourné avec Eric Judor et Laure Calamy dans "Roulez Jeunesse" sorti en 2018, viendra cet été dans le Cotentin, pour son nouveau film "Les Cadors". À ses côtés : les acteurs Jean-Paul Rouve ("Nos jours heureux", "Les Tuche", "Le Sens de la Fête") et Grégoire Ludig (fameux humoriste du duo Palmashow). Le tournage aura lieu entre fin juillet et septembre à Cherbourg. À cette occasion, de jeunes figurants sont recherchés, des garçons et filles entre 6 et 12 ans, et des garçons entre 12 et 16 ans. Candidatures par mail à cast.lescadors@gmail.com avec en objet "Figurant Cherbourg" avec photos (sans filtre), téléphone, nom, prénom, âge et ville de résidence.