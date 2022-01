La bonne nouvelle a été confirmée dans la soirée, sur les réseaux sociaux. Le mardi 18 mai, la gendarmerie de Seine-Maritime a indiqué avoir retrouvé le jeune Thomas Duval, en fugue et recherché par ses proches depuis plus d'une semaine et son départ de Canteleu.

Sain et sauf

L'adolescent de 15 ans a été retrouvé sain et sauf par les gendarmes sur le secteur d'Yvetot, même si ses parents précisent sur les réseaux sociaux que le jeune homme est "amaigri mais en bonne santé".