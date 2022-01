Equipe de France. Didier Deschamps a fait sa liste pour l'Euro, vous aussi...

S'il est de coutume de dire qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France, il y en a forcément un peu moins en Normandie. Tendance Ouest vous a proposé de faire votre liste des 26 pour l'Euro de football et vous avez été 500 à participer !

Après l'annonce des joueurs convoqués par Didier Deschamps, il est l'heure de comparer vos résultats. Pas de surprise pour les gardiens, Hugo Lloris (98%), Mike Maignan (77%), Steve Mandanda (60%) sont là.

11% d'entre vous auraient aimé voir le caennais Benoit Costil appelé pour la compétition. Vous êtes nombreux à vous accorder sur une base de quatre défenseurs. Elle est composée de Raphael Varane (97%), Benjamin Pavard (93%), Lucas Hernandez (92%) et Presnel Kimpembe (85%). Peu d'entre vous ont pensé à Kurt Zouma (30%) et Jules Koundé (24%).

Au milieu vous avez vos chouchous : Ngolo Kanté (98%) et Paul Pogba (97%). Viennent ensuite Adrien Rabiot (85%) et Corentin Tolisso (76%). L'ancien caennais Thomas Lemar serait resté sur le bord de la route avec bon nombre d'entre vous. Seulement 38% des votes. Enfin deux grands absents de votre sélection dans l'équipe de Deschamps : Eduardo Camavinga (72%) et Houssem Aouar (67%).

Enfin pour marquer des buts vous comptez forcément sur Kylian Mbappé (97%), Antoine Griezmann (96%), Kingsley Coman (87%) et Ousmane Dembele (82%).

Enfin, le débat de cette sélection. Karim Benzema… Didier Deschamps l'a appelé et vous, vous êtes seulement 52 % à avoir pensé à lui. Vous lui avez même préféré Olivier Giroud avec 69 % des votes (mais vous l'avez tout de même inclus dans le Top 8 des attaquants). Maintenant, seule la victoire compte.