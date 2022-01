Fécamp. Le trois-mâts Marité bientôt en escale… et ouvert aux visites

À l'abordage ! Le trois-mâts Marité sera en escale à Fécamp du lundi 31 mai au dimanche 6 juin. Le navire, construit et lancé dans la cité des terres-neuvas en 1923, sera amarré quai Bérigny et pourra accueillir le public à bord, avec une jauge restreinte de 50 personnes. Certaines journées seront réservées aux scolaires, mais le grand public pourra visiter librement le terre-neuvier le mercredi 2, le samedi 5 et le dimanche 6 juin. Le week-end, des représentations théâtrales seront proposées : Sinbad le marin pour le jeune public, et une pièce autour de nouvelles de Maupassant pour les adultes.

Le retour de Marité sera l'occasion d'évoquer Fécamp Grand'Escale, un rassemblement de navires prévu à l'été 2022, pour lequel des bénévoles sont toujours recherchés.

Pratique. Horaires et inscriptions sur lemarite.com