Le Havre. Le centre de vaccination du stade Océane ouvert sept jours sur sept

Depuis le mardi 6 avril et l'ouverture du centre de vaccination du stade Océane du Havre, plus de 125 000 doses de vaccin contre la Covid-19 ont pu être administrées sur la communauté urbaine. Un chiffre communiqué par Édouard Philippe, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mardi 18 mai. Le maire du Havre précise qu'en Seine-Maritime, 40 % de la population âgée de plus de 18 ans a pu recevoir au moins une injection. "Et les choses vont encore s'accélérer", promet Édouard Philippe, qui annonce que le centre du stade Océane est désormais ouvert sept jours sur sept, "permettant de passer à 10 000 puis à plus de 12 000 doses distribuées par semaine".

Pratique. Renseignements sur lehavre.fr