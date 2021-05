Musique. The Voice : découvrez la première réaction de Marghe après sa victoire !

The Voice 2021 est… Marghe !

La chanteuse a remporté la saison 10 de The Voice samedi 15 mai, face à Jim Bauer (équipe Marc Lavoine), devant 5,4 millions de téléspectateurs.

La protégée de Florent Pagny a largement séduit le public (68 % des votes contre 32 % pour Jim Bauer) avec les titres Mon vieux de Daniel Guichard, Wasting My Young Years de (et avec) London Grammar ainsi que Forget Everything, l'une de ses compositions.

Écoutez sa première interview après sa victoire ci-dessous :