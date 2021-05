Football. Les candidats à la reprise du FC Rouen dévoilent leurs cartes

En pleine tempête depuis l'annonce du retrait de son président Fabrice Tardy, le FC Rouen essaye de retrouver une certaine stabilité. C'est pour cette raison que le duo Charles Maarek - Maximilien de Wailly a pris la parole, lundi 17 mai, alors que son projet de reprise n'a pas encore officiellement abouti. En cas de succès, à la fin juin, le premier deviendra actionnaire principal et le second président.

Rigueur et ambition

Décrié par une partie des supporters, Charles Maarek assure renoncer "à un rêve de gosse" et laisser les rênes à Maximilien de Wailly "pour le bien du FC Rouen". Si la question de l'avenir de David Giguel sur le banc de l'équipe première n'a pas encore été tranchée, le candidat à la présidence a de grands objectifs : "Notre place n'est pas à ce niveau-là. Il faut s'extraire le plus vite de ce bourbier et aller en National, s'y installer durablement, puis essayer de retrouver le monde professionnel."

Le duo, qui veut "une gestion rigoureuse du budget", assume de diminuer la masse salariale de l'équipe première, en passant de près de 1,2 million à 900 000 €.

Pour Charles Maarek, cette économie passera par le départ de certains joueurs lors de l'intersaison, mais surtout en resserrant le groupe de joueurs : "Il y a déjà de la qualité dans l'équipe, on n'a pas besoin de quantité. 21 joueurs, c'est largement suffisant."

Les Culs rouges au cœur du dossier

Pendant cette prise de parole, les repreneurs potentiels ont joué la carte de l'apaisement avec les supporters, notamment avec les représentants de la Fédération des Culs rouges, qui n'ont pas renoncé pour le moment à leur projet d'actionnariat par les supporters, sur le modèle des socios dans les clubs espagnols. "Il faut poursuivre le dialogue, présenter notre projet et écouter leurs propositions. Pour l'instant, nous n'avons que les grandes lignes, pas le détail", indique Grégoire Meurice, le président des Culs rouges.

Les échanges entre les deux parties pourraient se multiplier dans les semaines à venir. Si les parts de Fabrice Tardy devraient bien être vendues au duo Maarek - de Wailly, celui-ci n'exclut pas d'augmenter la part des supporters dans le capital du club, qui est actuellement d'environ 6 %, et de lui proposer un siège au comité de direction.