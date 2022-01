Rouen. Curieux Printemps : une édition collector à ne pas manquer

À la suite de l'annulation de l'édition 2020 à cause du contexte sanitaire, le festival Curieux printemps, organisé par la municipalité de Rouen, ouvre ses portes mercredi 19 mai, dans une joyeuse effervescence. Ayant pour vocation de faciliter l'accès de la culture à tous, le festival se diversifie encore plus cette année et programme non moins d'une cinquantaine d'événements gratuits jusqu'au 13 juin prochain dans la métropole rouennaise. Brassant toutes les disciplines, musique, théâtre, danse ou des formes insolites, la programmation n'a jamais été aussi diversifiée et les spectacles sont déjà pris d'assaut. Le festival met en avant la créativité des compagnies locales et leur donne l'opportunité de présenter au public des spectacles inédits et originaux comme le spectacle de musique nordique, joué dans la brasserie Ragnar le 29 mai, ou la performance de Kashink, questionnant le genre à la Friche Lucien le 9 juin.

Pratique. Jusqu'au 13 juin. Gratuit. Réservation indispensable. curieuxprintemps.fr