Barneville-Carteret. Des vins pétillants produits dans le Cotentin !

Rares sont ceux qui s'essayent à la production de vin dans le Cotentin. Et pourtant, depuis 2014, François Lecourt s'est lancé dans l'aventure, sur les hauteurs de Barneville-Carteret. Après quelques aléas les premières années, il a opté pour huit cépages différents, à la fois "naturellement résistants aux maladies liées à l'humidité, et précoces". "Les vignes poussent sur une terre de grès légèrement métamorphisée avec quelques filons de calcaire, qui permet de produire des vins fruités et légers. Nos vins effervescents se rapprochent de ceux du sud de l'Europe", explique le besogneux de 29 ans, qui a planté au mois d'avril dernier 3 500 pieds de vignes sur 1,8 hectare de terres. 6 000 autres suivront d'ici deux ans.

Une première récolte en 2024

Un travail de longue haleine qui n'effraie pas ce passionné : "On plante les vignes qui vont donner du raisin, qui vont ensuite donner du vin, qui se vendra et sera l'occasion de rencontrer des clients, qui, dans le futur j'espère, passeront un bon moment entre amis ou en famille", en sirotant ce précieux nectar. La première récolte sera réalisée courant 2024. D'ici une mise en vente fin 2025, vous pouvez venir visiter le vignoble Mûus, tous les samedis jusqu'à début juin. L'occasion pour le jeune vigneron de présenter son projet et d'inviter les volontaires à y participer financièrement, via sa cagnotte en ligne.