Seine-Maritime. Retour du week-end de l'Ascension, accident et suraccident sur l'A 150

Le trafic était dense dimanche 16 mai sur les routes de Seine-Maritime, retour du long week-end de l'Ascension. Deux accidents ont compliqué encore un peu plus la circulation sur l'A 150 en fin d'après-midi, dans le sens Yvetot-Rouen. Vers 18 h 20, trois voitures se sont percutées à hauteur de Canteleu. Trois personnes, une femme de 33 ans, une adolescente de 16 ans et un garçon de 5 ans, ont été légèrement blessées et transportées vers le CHU de Rouen.

Un suraccident s'est produit vers 19 h 15, cette fois à La Vaupalière. Trois véhicules étaient en cause. Il n'y a pas eu de blessé.