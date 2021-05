Le Havre. Café artisanal et arts graphiques s'installent à La Reliure, quartier Danton

Dans le quartier Danton du Havre, un ancien atelier situé 13 rue Jules-Tellier est en train de devenir un lieu atypique, à mi-chemin entre tiers-lieu et espace de co-working. À l'origine de ce projet, baptisé La Reliure, Thibault Seghers, âme d'Ombra Coffee Roaster, et Guillaume Breuil, connu pour être le créateur du Cargo Coffee Shop. Ces deux torréfacteurs produiront sur place, aux côtés de six autres professionnels, dont le sérigraphe Nicolas Pelletier, le graphiste Julien Von Duigou et la freelance Oriane Plate, spécialiste de la communication. "D'autres talents, notamment artistiques, ont rejoint l'aventure et partagent les espaces disponibles pour être plus forts et créatifs ensemble", précise cette dernière.

Des arabicas uniques

Les amateurs d'arabicas de spécialité trouveront à La Reliure un vaste espace dégustation et formation, ouvert aussi bien au grand public qu'aux baristas professionnels. Les porteurs du projet travaillent un café équitable, tracé, torréfié voire moulu en fonction de chaque goût et demande des clients.

Les murs accueilleront régulièrement des expositions et des événements, dès que possible en fonction des mesures sanitaires. Et la petite bande a bien d'autres projets pour utiliser le grand préau sur la cour. Un financement participatif est toujours en cours pour aider à l'aménagement des lieux.

Jean-Baptiste Bouin