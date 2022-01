[Vidéo] Harfleur. Un entrepôt abritant des entreprises détruit par un incendie

L'alerte a été donnée peu après minuit, samedi 15 mai. Un entrepôt situé dans le parc d'activités de l'Estuaire, avenue du Cantipou à Harfleur, était entièrement embrasé à l'arrivée des pompiers. Le bâtiment de 4 000 m2 abrite quatre sociétés : le distributeur de matériel électrique Rexel, l'imprimerie SNAG/Groupe Morault, Nordis/Norep spécialisée dans le mobilier urbain et Nautic Service Sauvetage qui distribue des radeaux de survie ou fusées de détresse.

Au plus fort de l'incendie, près de 70 pompiers ont été mobilisés, appuyés par trente engins et armés de six lances. La structure métallique du bâtiment s'est affaissée sous la chaleur. "Tout est détruit", précise le service d'incendie et de secours.

L'incendie a causé des dégâts importants. - Lavoipiere Steven

Au petit matin, la plupart des pompiers étaient encore sur place.