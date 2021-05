Calvados. Intégrez la brigade de protection des phoques !

Intégrez la brigade des phoques ! Le Groupe mammalogique normand recherche des bénévoles pour rejoindre cette brigade. Le but ? Assurer le suivi et la protection des phoques de l'estuaire de l'Orne. Plus précisément, vous devrez dénombrer des individus, repérer des femelles gestantes et des éventuels couples mères-jeunes, protéger les zones de repos à marée basse et sensibiliser les promeneurs au respect de la distance de sécurité.

Enfin, vous devrez animer des points d'observation pour le public. Les inscriptions pour la période estivale de mi-juin à fin août sont ouvertes. Plus d'infos sur la page Facebook du Groupe mammalogique normand.