Votre horoscope signe par signe du samedi 22 mai

BELIER

Amis Béliers, vous devriez dépenser votre grande énergie avant qu'elle ne se transforme en agressivité.

TAUREAU

Cette journée est placée sous le signe de l'amitié. Vous serez sollicités par quelques-uns de vos proches et vous en réjouirez.

GEMEAUX

Certains projets personnels sont en bonne voie, mais vous devrez surtout vous préoccuper d'en trouver le financement.

CANCER

La journée est propice aux coups de cœur, voir au coup de foudre… préparez-vous à faire une rencontre qui pourrait bouleverser le cours de votre vie.

LION

votre bonne humeur et votre optimisme vous poussent vers les autres. Attention, vous pourriez en devenir envahissant !

VIERGE

Du côté des amours, l'amour est au rendez-vous surtout si votre cœur est à prendre. Vous verrez la vie en rose

BALANCE

Amis Balance, ne vous laissez pas entraîner dans la spirale du découragement, vous pouvez rebondir.

SCORPION

Depuis quelque temps, la routine et les habitudes pèsent lourd sur votre vie de couple ! Prenez de bonnes résolutions et tenez-vous-y.

SAGITTAIRE

Après plusieurs semaines particulièrement intenses et stressantes, vous pouvez enfin faire une pause. Le contrecoup est rude et la fatigue vous gagne

CAPRICORNE

Aujourd’hui, faites preuve d'un peu plus de tact si vous voulez conserver de bonnes relations.

VERSEAU

Il vous aura fallu du temps mais vous êtes prêt pour les changements qui s'annoncent dans votre vie sentimentale.

POISSONS

Ne repoussez plus certaines corvées. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, vous n'y échapperez pas !