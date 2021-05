Fécamp. Un tournage pour Louis Vuitton sous le regard des promeneurs

Mercredi 12 mai, il fallait avoir l'œil pour repérer, tout au bout de la plage de Fécamp, une agitation inhabituelle. Sur les galets, des techniciens s'affairent. On aperçoit projecteurs, tonnelles et… pelleteuse. "J'ai pensé à des fouilles archéologiques, de loin", sourit un Fécampois venu observer la scène. C'est en réalité une équipe de tournage qui a investi le parking du casino et le bout de la digue-promenade. La société North Six est à la manœuvre, pour le tournage de la campagne 2022 de la marque de luxe Louis Vuitton.

Les falaises de Fécamp, écrin idéal pour la marque de luxe Louis Vuitton. -

"De la pub pour Fécamp !"

"Cela va faire de la pub pour Fécamp, c'est tout de même une grande marque française", se réjouit une habitante, tenue à bonne distance du tournage par des agents de sécurité. Une Dieppoise renchérit : "Nous ne sommes pas étonnés, les réalisateurs viennent souvent sur la côte pour profiter des falaises, des belles couleurs de la mer…"

Une centaine de personnes, techniciens, mannequins, agents de sécurité ou production, sont mobilisées pour ce tournage.

Un arrêté municipal interdit la circulation piétonne sur la contre-digue jusqu'au dimanche 16 mai, minuit.