Ça bouge en ville. La réouverture attendue des commerces

Commerces essentiels, commerces "non-essentiels"… À compter de mercredi 19 mai, il n'en est plus question. Le centre-ville de Caen va retrouver son animation habituelle puisque tous les commerces sont autorisés à rouvrir leurs portes après plus de six semaines de fermeture liée à la Covid-19. Si la crise a fait naître le cliqué-retiré ou a donné de nouvelles idées aux commerçants, elle n'a pas empêché certains de se lancer.

Des petits nouveaux

C'est le cas de Camille Marie et sa maison de beauté & spa située proche de l'ancien palais de justice, rue Guillaume-le-Conquérant. Modelages, hammam et bains hydromassants vous feront lâcher prise. Toujours en centre-ville, proche du Boulevard Maréchal-Leclerc, a ouvert un nouveau magasin de chaussures et de maroquinerie. Son nom : Allure. En continuant votre route vers la rue de Bernières, vous pourrez rencontrer Stéphane Flabel et Alex Levallet, les nouveaux repreneurs de l'épicerie vrac Day by Day. Trois bonnes adresses pour prendre soin de vous !