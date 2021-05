Un tableau de Picasso vendu 103 millions de dollars à New York

La toile de 1,46 m sur 1,14 m, peinte en 1932, a été adjugée 90 millions de dollars, portés à 103,4 une fois ajoutés frais et commissions, après une bataille de plus de 19 minutes entre collectionneurs.

L'oeuvre, qui représente la maîtresse et muse de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quasiment doublé le montant de l'estimation initiale fournie par Christie's, soit 55 millions de dollars.

La vente confirme la vitalité du marché de l'art, qui n'a pas vraiment souffert de la pandémie, mais aussi le statut à part de Pablo Picasso (1881-1973).

Le même tableau avait été acquis il y a huit ans seulement par le vendeur, lors d'une vente organisée à Londres, pour 28,6 millions de livres, soit environ 44,8 millions de dollars, moins de la moitié du prix offert jeudi.

Cinq oeuvres du peintre espagnol ont désormais franchi le seuil symbolique de 100 millions de dollars. Avant même cette vente, il était déjà seul en tête de ce club très fermé, avec quatre tableaux, dont "Les femmes d'Alger", qui détient le record pour un Picasso, à 179,4 millions de dollars, en mai 2015.

Seuls 14 tableaux ont dépassé les 100 millions de dollars aux enchères. Outre Picasso, l'artiste italien Amedeo Modigliani est le seul à en compter plus d'un dans la liste, avec deux exemplaires.

C'est la première fois depuis deux ans qu'une oeuvre franchit ce palier, depuis qu'un exemplaire de la série des "Meules" de Claude Monet avait atteint 110,7 millions chez Sotheby's, déjà à New York.

Mardi, la toile "In This Case" du peintre américain Jean-Michel Basquiat était partie pour 93,1 millions de dollars chez Christie's lors de la première des grandes ventes de printemps, l'un des deux rendez-vous les plus importants du monde des enchères.

L'année 1932, au cours de laquelle a été réalisée la "Femme assise", vendue jeudi, est souvent considérée comme la meilleure et la plus prolifique de la carrière de Picasso. Plusieurs expositions majeures ont été consacrées à cette seule année de l'oeuvre du maître espagnol.