Religion. Léonie Martin, nouvelle étape vers sa béatification

Le processus de béatification de Léonie Martin, la sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux, vient de franchir une nouvelle étape. Le père Laurent Berthout, délégué épiscopal à l'information du diocèse de Bayeux Lisieux, l'indique ce jeudi 13 mai dans un tweet. "La Congrégation pour la cause des saints a reconnu la validité du procès diocésain de la servante de Dieu, Léonie Martin. L'examen de ses vertus pourrait permettre de la déclarer vénérable". L'enquête diocésaine avait duré cinq ans et s'était clôturée en février 2020 au monastère de la Visitation, à Caen. Une délégation venue de Rome avait fait le déplacement. Léonie Martin repose au cœur de ce monastère de la Visitation. Lors de l'enquête son cercueil avait dû être ouvert et son corps était resté presque intact. Après ses parents Louis et Zélie, canonisés en 2015, Léonie pourrait à son tour être vénérable pour lui permette d'être béatifiée par le Pape, en vue d'une canonisation future. Léonie Martin devra être à l'origine d'un miracle (pour la béatification), puis d'un deuxième, pour que soit reconnue sa sainteté.

Le processus de canonisation

- Servante de Dieu : fin du processus d'enquête dans le diocèse.

- Vénérable quand les vertus sont reconnues par la congrégation pour la cause des saints.

- Béatification : nécessité d'1 miracle.

- Canonisation : nécessité d'1 miracle.