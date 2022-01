Alençon. Régine Montoya, heureuse du déconfinement des lieux de culture

"Je suis heureuse pour les auteurs, les metteurs en scène, les costumières, mais aussi pour l'économie locale. Les théâtres font vivre beaucoup de gens autour d'eux", précise Régine Montoya, directrice de la Scène Nationale 61, dont la programmation est déclinée dans l'Orne à Alençon, à Flers et à Mortagne-au-Perche.

Mais comme ailleurs, ce sera d'abord avec une jauge de 35 %. Mais il n'y aura pas de public lésé, la saison telle qu'elle était programmée devait s'achever le jeudi 20 mai, au lendemain du déconfinement. Heureusement, pour Régine Montoya qui aurait alors dû "tirer au sort ceux qui pouvaient venir, car tous nos spectacles affichent complets". La saison ne reprendra qu'en septembre. Et déjà, on connaît les dates des Show Times, soirées de présentation de saison : le 31 août à Flers, le 1er septembre à Mortagne et le 2 à Alençon. "L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir une jauge à 100 %."

D'ici là, les "Échappées Belles" auront lieu cet été, avec leurs spectacles de rue, "dont deux très festifs, où tout le monde devrait finir debout en train de danser", précise Régine Montoya. Enfin le bout du tunnel !