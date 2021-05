Seine-Maritime. Avec le pont de l'Ascension, la clientèle revient dans les hôtels

Avec le jeudi 13 mai, jour de l'Ascension, les touristes, pouvant profiter du premier pont du mois, ont fait leur retour en Normandie. Principalement le long du littoral mais aussi dans la Métropole de Rouen.

Réservations de dernière minute

Les hôtels rouennais ont vu leurs réservations se multiplier depuis le début de la semaine. "On voit un petit retour de la clientèle loisirs", confirme Vincent Mesureux, directeur de l'hôtel Holiday Inn Express classé trois étoiles et situé sur la rive gauche de Rouen.

Près d'une quarantaine de chambres ont trouvé preneurs pour ce week-end prolongé, un chiffre que l'établissement n'avait pas atteint depuis de nombreuses semaines.

"La clientèle attend vraiment le dernier moment pour savoir où elle va se déplacer. J'ai interrogé mes collègues rouennais et c'est un petit peu la tendance que l'on observe avec de la réservation de dernière minute", poursuit celui qui est également président du Club hôtelier Rouen Vallée de Seine.

Vincent Mesureux s'attend à des réservations encore plus nombreuses pour le week-end prolongé de la Pentecôte, du vendredi 21 au lundi 24 mai. Les touristes pourront alors profiter de la réouverture des terrasses et des lieux culturels rouennais après la nouvelle étape du déconfinement, mercredi 19 mai.

Réouverture du buffet petit-déjeuner

Cette date marquera aussi des allègements dans le fonctionnement des hôtels, notamment pour les repas des clients. Lors du petit-déjeuner, "aujourd'hui, le client est obligé de venir chercher son plateau et de manger dans sa chambre", rappelle Vincent Mesureux qui regrette la perte de convivialité et de contact entre le public et le personnel de l'hôtel.

"Là, dès le 19 mai, nous allons pouvoir rouvrir notre buffet petit-déjeuner avec le respect de la distanciation et des gestes barrières, précise le directeur de l'hôtel. Nous allons pouvoir offrir une prestation beaucoup plus complète à nos clients." Les repas seront possibles aussi le soir, uniquement pour les clients de l'hôtel avant d'accueillir, dès que les mesures le permettront, des personnes extérieures à l'établissement.

Vincent Mesureux attend enfin de savoir si les touristes étrangers feront leur retour cet été à Rouen. "Nous sommes une marque très connue à l'international, l'essentiel de notre clientèle vient de l'étranger comme des Belges ou des Néerlandais", affirme-t-il.