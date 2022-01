Étretat. Accès aux falaises : mieux organiser le stationnement

Le littoral seinomarin devrait attirer de nombreux touristes durant le week-end de l'Ascension. Un secteur est particulièrement fréquenté, celui d'Étretat. Et ce n'est pas sans poser quelques problèmes de circulation et de stationnement. Le Département de Seine-Maritime, à l'initiative de la démarche Grand Site des Falaises d'Etretat - Côte d'Albâtre, et en concertation avec les communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine et les offices de tourisme du territoire, a décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation en termes de déplacements, de stationnement et d'accueil des visiteurs, dès le week-end de l'Ascension. L'objectif est de faire évoluer les habitudes des visiteurs.

Nouvelles mesures

- Bénouville : stationnements temporaires avec fléchage sur site et cheminement pédestre pour aller du centre bourg vers l'Aiguille de Belval.

- Étretat : stationnement déporté gratuit à l'entrée route de Criquetot-l'Esneval (la Guezane) et cheminement pédestre apaisé vers le chemin des Haules.

- La Poterie Cap d'Antifer : accès piétonnisé et sécurisé pour aller au phare et stationnement au niveau de la mairie.

- Les Loges : fermeture du stationnement de la valleuse d'Etigues pour des raisons de sécurité.

Stationnements et aires de camping-caristes dédiés et organisés notamment dans les campings sur les communes de Saint-Jouin-Bruneval, Tilleul, Etretat, Les Loges, Yport, Fécamp et Bordeaux-Saint-Clair.

Interdiction de stationner sur certaines parties de bords de routes départementales : route de Criquetot-l'Esneval (entrée d'Etretat) et à l'entrée de Bénouville (D11) avec des risques de verbalisation.

Des solutions sont proposées pour éviter d'utiliser sa voiture en utilisant les lignes de transports régionales (lignes 17 Bréauté-Étretat et 24 Fécamp-Le Havre).