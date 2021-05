Insolite. Une bière volontairement immonde pour alerter sur le changement climatique

Une bière imbuvable à vendre, c'est audacieux ! Une brasserie du Colorado aux Etats-Unis a souhaité commercialiser "Torched Earth" , terre brûlée, pour alerter sur le réchauffement climatique. Elle a utilisé des ingrédients qui pourraient être les seuls disponibles dans un futur plus ou moins proche si nous ne changeons pas notre façon de vivre.

Au menu : eau exposée à la fumée et non claire, des extraits d'houblon et de malt fabriqués artificiellement et non cultivés, et enfin du pissenlit.

Cette bière est vendue en pack de 8 pour 40 dollars, mais les bénéfices récoltés seront reversés directement à une association spécialisée dans l'environnement et qui combat le réchauffement climatique.

Un mal pour un bien, en somme.

