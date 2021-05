Covid-19. Week-end de l'Ascension : où se faire dépister dans le Calvados ?

Les week-ends prolongés sont souvent synonymes de retrouvailles en famille. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'Agence régionale de santé invite les Normands à se faire dépister avant de retrouver leurs proches pour le week-end de l'Ascension. De nombreux sites ont été installés. On fait le point dans le Calvados. À Caen : au CHU tous les jours sans rendez-vous ; à l'hôpital privé Saint-Martin du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, sans rendez-vous ; au CHR Clémenceau de 7 h à 11 h tous les jours, fermé le jeudi, rendez-vous obligatoire ; au laboratoire des Carmes de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, sur rendez-vous ; au drive d'Ornano du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et le samedi de 10 h à 13 h, sans rendez-vous ; au drive de la maison des associations Le 1901 tous les jours de 9 h à 19 h avec et sans rendez-vous ; place Bouchard jusqu'à samedi 15 mai, de 12 h à 19 h et à la Colline aux oiseaux dimanche 16 mai de 14 h à 17 h. À Hérouville-Saint-Clair : à l'espace Malraux du lundi au samedi, de 10 h à 13 h, sans rendez-vous ; aux Restos du cœur vendredi 14 mai de 9 h à 12 h.

À Bayeux : à l'école Chartier, du lundi au vendredi de 14 h à 16 h, sans rendez-vous, à l'hôpital, sur rendez-vous.

À Vire : au laboratoire Cerballiance du lundi au vendredi de 10h à 11 h 15 et de 14 h 30 à 15 h, sur rendez-vous ; à l'hôpital de Vire, sur rendez-vous, à la salle Polinière place Sainte-Anne jusqu'au samedi 15 mai (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h en semaine, de 11 h à 18 h samedi).

À Honfleur : au laboratoire Cerballiance du lundi au vendredi de 10 h à 14 h, samedi de 9 h à 12 h sans rendez-vous et à la salle des fêtes à la Rivière Saint Sauveur, dimanche 16 mai de 11 h à 17 h.

À Deauville : au laboratoire Cerballiance de 8 h à 11 h 30, sans rendez-vous ; place Morny vendredi 14 et samedi 15 de 9 h à 13 h.

À Pont L'évêque : marché couvert place Foch, samedi 15 mai de 9h à 12h.

À Falaise : au laboratoire Cerballiance du lundi au vendredi de 13 h 45 à 14 h 30, sur rendez-vous ; à l'hôpital de Falaise du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, sur rendez-vous ; à la salle du forum, boulevard de la libération mercredi 12 mai de 14 h à 19 h.

À Colleville-Montgomery : au poste de secours, dimanche 16 mai de 11 h à 16 h.

À Orbec : au Centre culturel, rue des Religieuses, mercredi 12 mai de 12 h à 19 h.