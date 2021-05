Normandie. Les patrons de boîtes de nuit verbalisés à Paris

Ils en ont ras le bol. Lundi 10 mai, des patrons de discothèques normandes et de toute la France sont partis en direction l'Assemblée nationale, à Paris. Les députés examinaient en ce moment le projet de loi de gestion de la sortie de crise sanitaire.

"On autorise les mariages mais pas l'ouverture des boîtes de nuit pourtant on sait tous comment ça se passe lors des fêtes de mariage", indique Xavier Blanchet, le représentant du syndicat des discothèques de Normandie. Arrivés à Paris, la trentaine de patrons de discothèque dont une dizaine de Normandie ont été verbalisés d'une amende de 135 euros pour rassemblement à plus de six personnes sur la voie publique. "Je suis dépité de voir un tel mépris".