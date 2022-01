Manche. Stationnement des tracteurs sur l'estran : une première convention signée

C'est un long serpent de mer ! Une première convention a été signée ce mardi 11 mai, entre la commune de Pirou et l'État, réglementant la circulation et le stationnement des tracteurs sur les plages après la mise à l'eau des bateaux. En 2019, un arrêté interdisait cette pratique très répandue sur le littoral manchois. Devant la colère des pêcheurs, le préfet avait alors engagé des concertations, pour permettre de dégager des zones de stationnement et limitées. Un dernier article a toutefois été rajouté à cette convention, stipulant que les maires doivent malgré tout chercher des solutions de stationnement hors de l'estran.

Pour le préfet de la Manche, Gérard Gavory, il s'agit ici d'un simple rappel de la loi.

La maire de Pirou Noëlle Leforestier est satisfaite de cette convention, qui prévoit aussi une rediscussion tous les deux ans.

Didier Mabille, le président de l'Association des pêcheurs amateurs de la Manche, qui compte 620 adhérents, se dit satisfait, mais dénonce un retour en arrière avec ce dernier paragraphe.

Cette convention est une première en France. Six autres vont être prochainement signées, notamment avec la commune de Bréhal. Elle sera ensuite signée dans toutes les communes du littoral qui ne peuvent proposer des solutions de stationnement de ces tracteurs autres que sur l'estran.