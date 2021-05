Régionales. L'eurodéputé Yannick Jadot en visite à Aunay-sur-Odon 

"Il y a une nécessité absolue de faire vivre cette région qui est une nouvelle grande région", a annoncé l'eurodéputé Yannick Jadot. De passage dans le Calvados ce mardi 11 mai, il a témoigné son soutien à la liste écologiste La Normandie qui nous rassemble, conduite par la socialiste Mélanie Boulanger et l'écologiste Laetitia Sanchez, candidates aux élections régionales. L'homme politique s'est rendu dans la commune d'Aunay-sur-Odon pour échanger sur certaines thématiques, notamment avec un groupe de jeunes Normands sur le développement de la culture en milieu rural. Yannick Jadot a précisé l'importance de "la relocalisation de l'économie, la solidarité, la reconstruction autour des nouvelles filières en Normandie, un territoire qui doit être redynamisé et relancé". Il a également rappelé l'importance des élections régionales. "On est dans un moment où il y a beaucoup de détresse, de tristesse, de tension. On a la volonté à la fois d'apaiser et de transformer la vie quotidienne de nos concitoyennes et concitoyen en mieux", a conclu l'eurodéputé.