Saint-Lô. Clara Luciani et Feu! Chatterton aux Rendez-Vous Soniques

La programmation de l'édition 2021 du festival des Rendez-Vous Soniques s'est encore étoffée, mardi 11 mai, avec l'annonce de deux nouveaux concerts. La Niçoise Clara Luciani et le groupe parisien Feu! Chatterton se produiront respectivement les 9 et 11 novembre, au parc des expositions de Saint-Lô. Ils rejoignent sur l'affiche du festival d'automne saint-lois Benjamin Biolay, Ben Mazué ou encore Woodkid. La billetterie pour ces concerts est d'ores et déjà ouverte.