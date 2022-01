Montivilliers. Les cinémas préparent leur réouverture

Les cinémas préparent leur réouverture. Ce sera le mercredi 19 mai, avec une jauge à 35 % de spectateurs, puis à 65 % le 9 juin et enfin 100 % le 30 juin. Une réouverture très attendue, après plus de cinq mois de fermeture. Un protocole strict sera appliqué dans les salles, avec deux sièges vides entre chaque groupe. Les séances sont décalées pour éviter les croisements de flux.

Morgane Burel, responsable du cinéma Les Arts de Montivilliers Impossible de lire le son.

Jeudi 6 mai, le groupe Noé Cinémas (18 cinémas à travers la Normandie et la France) présentait sa reprise depuis son cinéma Les Arts de Montivilliers. C'est avec impatience que la réouverture est attendue. D'autant plus, que les tournages ont continué pendant les confinements et que 400 films sont en attente de projections. Si la fréquentation interroge (- 60 % de fréquentation entre les deux premiers confinements), Yoann Durand, responsable du développement commercial à Noé Cinémas, reste confiant. "On espère un été à plein régime dès le 30 juin. Il faut qu'on arrive à faire oublier les plateformes. Il y a du lourd prévu en fin d'année."

De très grosses sorties sont effectivement prévues à partir de juillet : Kaamelott - Premier volet (2 juillet), OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (4 août), Le Trésor du Petit Nicolas (29 septembre), Mourir peut attendre - James Bond (6 octobre), Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu (13 octobre), La Famille Adams 2 (27 octobre), Les Tuche 4 (8 décembre), Spider-Man : No Way Home (15 décembre) ou encore Matrix 4 (15 décembre).