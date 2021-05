Covid-19. CHU de Caen : le service de réanimation se met en grève

Après plus d'un an de crise liée à la Covid-19, le personnel soignant tire la langue. Un mouvement de grève est prévu mardi 11 mai dans de nombreux services de réanimation en France, comme à l'hôpital de Bayeux ou au CHU de Caen. Dans le plus grand hôpital de Normandie, les soignants ont décidé de se mettre en grève de minuit à minuit. Un rassemblement est aussi prévu à 13 heures dans le hall, au premier étage. "L'année a été très difficile physiquement et psychologiquement ! C'est du jamais vu, un service rempli par une seule pathologie", raconte Déborah Clergeau, infirmière en réanimation au CHU.

"C'est dur de voir des jeunes décéder"

Arrêts de travail, burn-out, turnovers… le service de réanimation de Caen n'a pas été épargné. Olivier Sébas, infirmier depuis 2012 dans ce service, est épuisé. "J'ai eu à porter vingt fois par jour un patient de 180 kg, c'est difficile de tenir le rythme." En plus du stress lié à la situation sanitaire, les équipes ont parfois dû renoncer à leurs congés ou ont été appelées sur leurs jours de repos pour prêter main-forte.

"On ne décroche jamais. Quand je suis chez moi, je n'allume plus la télé, sinon je n'entends parler que de la Covid-19" lâche Jocelyne Madeleine, qui, elle, travaille de nuit. En ce qui concerne la patientèle, elle est de plus en plus jeune. Là encore, le moral en prend un coup selon Déborah Clergeau : "Voir des jeunes patients décéder a été très difficile, l'annoncer aux familles aussi."

La revalorisation salariale, la reconnaissance du statut et le manque de personnel font partie des revendications. Les nouveaux arrivants dans le service de réanimation ont besoin d'une formation "sauf que nous, on n'a pas le temps de le faire", regrette Déborah Clergeau.

douze ans d'expérience

La grève n'aura pas d'impact sur la prise en charge des patients et le fonctionnement du service. La direction du CHU de Caen compte rencontrer les soignants dans l'après-midi.