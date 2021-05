Bretteville-le-Rabet. L'homme mis en examen pour assassinat s'est suicidé

Un homme s'est suicidé en détention mercredi 5 mai, a confirmé la procureure de la République de Caen Amélie Cladière lundi 10 mai. Cet homme avait été mis en examen pour assassinat, soupçonné d'avoir tué un homme le 17 janvier dernier à Bretteville-le-Rabet, petit village de près de 300 habitants situé entre Falaise et Caen. D'après les premiers éléments de l'enquête, une bagarre aurait éclaté entre la victime et l'ancien compagnon de sa compagne. La victime présentait de nombreux coups de couteau dont à la gorge.

En 2014, un autre drame avait eu lieu dans la commune : le maire de Bretteville-le-Rabet avait été retrouvé émasculé et tué. L'auteur présumé des faits s'était également suicidé.