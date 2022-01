Digulleville. ACPP : 160 emplois pourraient être sauvés

Deux offres de reprise de l'entreprise ACPP (filiale de Manoir Industries), à Digulleville, ont été déposées jeudi 6 mai, a annoncé lundi 10 mai le ministère de l'Industrie. Les deux offres pourraient sauver au moins 160 salariés, dont 150 en CDI. D'après Arnaud Vimont, secrétaire du Comité social et économique (CSE), l'entreprise de chaudronnerie en compterait 207 au total. Une quinzaine aurait déjà démissionné depuis l'annonce du placement de la société en redressement judiciaire le 1er mars dernier.

Plus de 1 000 salariés en France

L'offre de reprise de Fives Nordon (qui comptait 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020) serait la plus "robuste" des deux, selon le ministère et permettrait aux salariés de rester dans les mêmes locaux. Jeudi 6 mai, la Région Normandie a affiché son soutien à cette offre. La deuxième proposition a été déposée par l'entreprise NSB Probent, qui compte 55 salariés en temps plein sur son site à Equeurdreville (150 au niveau national). L'entreprise, qui déplore ne pas avoir été entendue par la Région, aimerait intégrer l'ensemble des équipes d'ACPP sur son site cherbourgeois. Son chiffre d'affaires était égal à 5,8 millions d'euros en 2020 (13,2 millions au niveau national). D'après Philippe Le Rossignol, directeur administratif et financier du groupe : "Notre offre est de sauver 163 salariés, dont 150 en CDI. C'est stratégique car nos activités [de tuyauterie et de chaudronnerie] sont complémentaires."

D'après une réunion du CSE ce lundi 10 mai après-midi, une troisième offre du groupe M, déposée il y a quinze jours serait encore en lice. Elle propose de sauver de 46 à 126 emplois selon certains critères.

Au total, le groupe Manoir Industries compte plus de 1 000 salariés répartis sur six sites en France, dont 92 à Agneaux. 76 d'entre eux, dont 70 en CDI, pourraient être sauvés via la seule offre déposée conjointement par J.D. Corp et le groupe M.

Mardi 11 mai, à partir de 14 heures, les offres de reprises seront présentées lors d'une audience au tribunal de commerce de Rouen. Une centaine de salariés de Digulleville et d'Agneaux s'y déplaceront.