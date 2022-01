Alençon. Journée nationale en mémoire de l'esclavage : une première dans l'Orne

Depuis 2006 en France, à l'initiative de Christiane Taubira, la journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions a été fixée au 10 mai. Cette journée a été déclinée pour la première fois ce lundi 10 mai à la préfecture de l'Orne, en présence d'autorités civiles et militaires, avec la lecture d'extraits du "Discours sur la négritude" d'Aimé Césaire, ainsi que d'un texte de Frantz Fanon. L'abolition définitive de l'esclavage en France a été déclarée le 27 avril 1848.