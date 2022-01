France-Monde. Faut-il lever les brevets des vaccins contre le Covid ?

En prenant parti pour une levée des brevets de vaccins en faveur des pays pauvres, Joe Biden a créé la surprise. L'Union européenne répond qu'elle veut bien étudier le principe de cette levée, mais que le moyen rapide de répondre aux besoins mondiaux est de produire et d'exporter massivement les vaccins à partir des usines existantes – alors que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont fait le choix d'interdire l'exportation pour vacciner d'abord leurs seuls nationaux. Selon Emmanuel Macron, "la clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres, c'est de produire plus et de lever les interdictions à l'export". Le pape François critique lui aussi “le nationalisme étroit empêchant l'accès universel aux vaccins”.