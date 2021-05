Football (National 1). Fin de saison pour QRM avec un déplacement à Boulogne

Déjà assuré d'évoluer en Ligue 2 BKT la saison prochaine, le club de Quevilly-Rouen Métropole tentera de terminer cette saison si particulière mais néanmoins convaincante sur une victoire face à l'équipe de Boulogne, samedi 15 mai à 18 heures, lors de la 34e journée de National.

Pour une première saison sous la coupe de Bruno Irles, les Rouge et Jaune ont créé la surprise en prenant le large tout au long de la saison. Ils tenteront d'aller chercher une victoire de plus face à une équipe en difficulté qui pointe en 15e position, avec seulement six victoires et qui est la reine des matchs nuls (17).

Malgré ce classement, les Nordistes sont sur une bonne dynamique avec trois victoires, deux matchs nuls pour une défaite contre Cholet (2-1).