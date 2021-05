Calvados. La ville de Bayeux prend des mesures pour la réouverture des terrasses 

Ce vendredi 7 mai, la ville de Bayeux a annoncé diverses mesures pour accompagner les professionnels de la restauration suite à l'annonce de la réouverture des terrasses le 19 mai prochain. Dans un premier temps, la rue Saint-Jean sera piétonisée dès le 19 mai et jusqu'au 31 mai de 11h30 à 14h30 afin que les terrasses puissent être étendues. Comme chaque année, à compter du 1er juin, toute la rue sera réservée aux piétons.

Autre mesure concernant l'extension des terrasses. "Pour toutes les rues, y compris la rue Saint-Jean, l'extension pourra être autorisée au-delà du droit de commerce dès lors qu'un accord est convenu avec le commerce voisin", indique la municipalité. Une demande d'extension a été envoyée à tous les restaurateurs souhaitant en bénéficier qui doit être complétée, signée et envoyée avant le 16 mai 2021. De plus, les extensions demandées seront exonérées du droit de terrasse. La ville de Bayeux reste à la disposition des restaurateurs par mail contact.dev.eco@bayeux-intercom.fr ou par téléphone : 02 31 51 63 07.