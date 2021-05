Manche. Un homme gravement blessé après un accident  de la route 

Les sapeurs pompiers de la Manche sont intervenus aux alentours de 20h45 vendredi 7 mai pour un accident de la route entre un deux-roues et un utilitaire survenu au Lieu-dit le Grand Bisson près de Saint Denis-le-Gast. Le conducteur du scooter, un homme âgé de 19 ans, gravement blessé a été transporté médicalisé à l'hôpital de Saint-Lô. L'autre victime, non blessée et également âgée de 19 ans a quant à elle été laissée sur place. Neuf sapeurs pompiers étaient présents sur les lieux.