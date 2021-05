Coronavirus: le point sur la pandémie

- Le vaccin chinois Sinopharm homologué par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé vendredi son homologation d'urgence au vaccin chinois contre le Covid Sinopharm.

L'OMS a déjà homologué les vaccins de Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson (Janssen).

Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité d'un vaccin et permet au système Covax (distribution de vaccins dans les régions pauvres) de disposer de vaccins supplémentaires.

- Levée des brevets: scepticisme européen

Les dirigeants européens, réunis au Portugal, ont exprimé vendredi leur scepticisme face à la proposition américaine de lever les brevets des vaccins anti-Covid, et rappelé que l'UE était la "seule région démocratique" à exporter massivement des vaccins.

- Japon: état d'urgence prolongé

Le gouvernement japonais a prolongé vendredi de trois semaines jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires vont rejoindre ce dispositif.

L'état d'urgence japonais prévoit des restrictions sanitaires moins sévères que les stricts confinements instaurés ailleurs dans le monde.

Il consiste surtout à restreindre les activités de certains commerces physiques, imposant notamment la fermeture provisoire des bars et des restaurants servant de l'alcool, sous peine d'amende.

- La Tunisie confine

Face à la menace de submersion du système de santé, la Tunisie va se confiner du 9 au 16 mai, une semaine marquée par la fête de la fin du mois du ramadan, a annoncé le Premier ministre Hichem Mechichi.

Les mosquées, marchés et commerces non essentiels seront fermés et les déplacements interdits entre les régions, a déclaré M. Mechichi, tandis que le nombre des morts dues au Covid-19 atteint une centaine par jour.

- France: plus de voyageurs soumis à des quarantaines

Les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France, a annoncé vendredi une source gouvernementale à l'AFP.

Cette restriction s'appliquera à la Turquie, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan, au Népal, aux Emirats arabes unis et au Qatar.

Depuis le 24 avril, cinq pays étaient soumis à quarantaine: le Brésil, l'Inde, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Argentine.

- Royaume-Uni: AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination contre le Covid au Royaume-Uni a recommandé vendredi de limiter l'usage du vaccin d'AstraZeneca aux plus de 40 ans, après le signalement de 242 cas de caillots sanguins.

Parallèlement, le gouvernement britannique a assoupli les restrictions pour les voyageurs, exemptant de quarantaine ceux qui arrivent de 12 pays dont Israël et le Portugal.

AstraZeneca: 2 nouveaux cas de thromboses, dont un décès, en France

Deux nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, dont un décès, associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, sont survenus en France entre le 23 avril et le 29 avril, ont annoncé les autorités sanitaires vendredi.

- L'ibuprofène n'aggrave pas l'infection au Covid-19

Prendre des médicaments anti-inflammatoires de la famille de l'ibuprofène n'augmente pas le risque de faire une forme grave de Covid-19 ni d'en mourir, contrairement à ce qu'on craignait au début de la pandémie, selon une étude publiée samedi dans la revue médicale The Lancet Rheumatology et portant sur 72.000 patients.

- Plus de 3,2 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,2 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée.

Les Etats-Unis demeurent le pays totalisant le plus de morts (580.851), devant le Brésil (419.114), l'Inde (234.083), le Mexique (218.173) et le Royaume-Uni (127.583).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

La tendance sur la semaine montre une décélération pour les nouvelles contaminations dans toutes les régions du monde, sauf en Asie en raison d'une flambée en Inde et chez ses voisins.

